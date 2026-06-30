В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин. Об этом Андрей Клычков в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

© Lenta.ru

С 4 июля будет реализовано правило, по которому реализация топлива будет осуществляться в автомобили, совпадающие по первой цифре с днем недели. «В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее», — объяснил политик. При этом для транспорта специальных и социальных служб сохраняется режим внеочередной заправки.

Клычков отметил, что в первую очередь ограничения были введены для борьбы с перекупщиками бензина. «Как только спадет ажиотаж — все ограничения отменим», — заверил он.

Ранее 29 июня в Иркутске сотрудники полиции пресекли четыре факта спекуляции бензином перекупщиками. Следствие выяснило, что в трех случаях из четырех спекулянты рассчитывали продать бензин на онлайн-площадках по 250 рублей за литр. К настоящему моменту все подозреваемые по делу задержаны — их арестовали во время контрольной закупки топлива.