В российском регионе будут продавать бензин по номерам

Правоохранители проведут рейды, направленные против перекупщиков бензина, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом пишут «Орловские новости».

Глава региона отметил, что в ковидный период жители региона закупались гречкой и туалетной бумагой. В настоящее время они скупают бензин в огромный объемах.

«Товарищи приезжают и потом выставляют на «Авито» по 300 рублей. Поэтому весь объем сразу не выдаем. Некоторые заливали по тысяче литров», — разъяснил Клычков.

По его словам, жители следят за порядком и фотографируют тех, кто по три-четыре раза закупает бензин. Он добавил, что власти договорились с силовиками о проведении рейдов против недобросовестных перекупщиков.

Губернатор подчеркнул, что в области ситуация лучше, чем в ряде других регионов.

«Я предлагаю с субботы на заправках «Роснефти» и «Газпрома» заправлять машины [жителей области] с номерами с нуля до единицы. Воскресенье — двойка-тройка. И так по порядку до девяти. В таком формате продавать по 50 литров. У кого-то номера не орловские. Но для них будут три заправки, где они смогут заправляться», — пояснил Клычков.

По его оценке, эта мера позволит снять ажиотаж и напряжение. Он добавил, что спецслужбам, медикам и коммунальщикам будет позволено заправляться круглосуточно.

В настоящее время власти прорабатывают юридические и организационные детали, а также планируют запуск электронного приложения для информирования водителей о наличии топлива и очередях на заправках, констатировал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Орловской области цены на АЗС с государственным участием оставались стабильными: АИ-92 — 62-63,5 рубля, АИ-95 — 67,9-69,35 рубля.

Вместе с тем, на частных заправках стоимость топлива постоянно повышалась, что побудило власти обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Кроме того, правительство ввело с 1 июня лимит отпуска топлива: 30 литров на одну заправку в населённых пунктах и 50 — на трассовых АЗС, а также запрет на заправку в канистры.