Назван способ нарастить производство топлива в России

В России могут снизить стандарты для бензина и дизтоплива до стандарта «Евро-2». Об этом «Коммерсантъ» («Ъ»).

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По информации издания, правительство РФ может временно пойти на такой шаг, чтобы насытить внутренний рынок. Производство моторного топлива, отличающегося от требований по качеству технического регламента ЕАЭС, позволит нарастить производство на сотни тысяч тонн в месяц.

В середине июня стало известно, что на российских автозаправках будут наливать бензин и дизтопливо стандарта «Евро-3», с повышенным содержанием серы и других компонентов. Однако, рассказал газете источник в отрасли, ослабления технических требований, скорее всего, оказалось недостаточно для насыщения рынка высокооктановым бензином

Продажа «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года.