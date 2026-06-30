Срок пребывания дальнобойщиков из СНГ в России продлят

Срок временного пребывания в России граждан стран СНГ и Грузии — профессиональных водителей, въехавших в страну в порядке, не требующем получения визы, продлят до 180 суток суммарно в течение календарного года. Предполагающее это постановление Правительства РФ от 27.04.2026 № 467 вступает в силу 30 июня.

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Речь в документе о шоферах, осуществляющих международные автомобильные перевозки. Для въезда в Россию им нужно будет подать заявление.

Прежде срок временного пребывания для данной категории иностранцев составлял 90 дней в год.