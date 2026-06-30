Обновленный УАЗ "Патриот" получит ключ-брелок

Появились первые изображения ключа-брелока с выкидным жалом от нового УАЗ Патриот.

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Прошедший обновление внедорожник УАЗ Патриот получит ключ-брелок с кнопками и выкидной рабочей частью.

Об этом сообщает источник, опубликовавший короткое видео от источника на заводе. Новый ключ будет массивным, с тремя крупными кнопками: крайние отвечают за открытие и закрытие дверей, а средняя будет помогать отыскать автомобиль на парковке с помощью звукового (светового) сигнала. Напомним модель также получит обновленный мультируль с обогревом и новую мультимедийную систему.

Кроме того, ожидаются полноценный климат-контроль, многоступенчатый подогрев сидений и активирующийся с кнопки режим «Off road». Изменится облицовка центрального тоннеля – он станет более компактным, что должно сказаться на эргономике.

Главное же изменение — в моторной гамме: наряду с привычным бензиновым ZMZ Pro (2,7 л, 150 л.с.) в нее войдет 2-литровый турбодизель Sollers 550010 (в оригинале – JAC) на 136 л.с. и 320 Нм; оба будут агрегатироваться с 6-ступенчатой МКП. Старт продаж ожидается осенью 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал об оцинковке кузовов на УАЗе — правда, пока только для линейки Sollers.