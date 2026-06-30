На заводе BMW трудоустроили человекоподобных роботов

На заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина) начали работать реалистичные человекоподобные роботы, которых задействовали в сборке и логистике.

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Задача механизированного сотрудника Figure 03 - выполнять операции, которые не по душе традиционному персоналу, пишет Carscoops. Речь идет, прежде всего, о помощи с подачей деталей и тех операциях по сборке, которые отличаются повышенной монотонностью.

Также новая модель человекоподобного робота используется для помощи в логистике. Такие помощники сортируют компоненты, поступающие на конвейер, и размещают их в тележках в нужной последовательности. Затем автоматизированные системы, в частности, механизированные тележки и роботы Smart Transport Robot отвозят эти тележки к сборочным линиям.

Новая версия человекоподобных роботов разработана и сконструирована американской компанией Figure. Сходство таких машин с человеком гораздо сильнее, чем у аналогов роботов Optimus от Tesla (компания Илона Маска подтвердила запуск серийного производства Optimus первого поколения на заводе во Фримонте). Новый робот от компании Figure выглядит не как выставочный прототип, а, скорее, как напарник, коллега по работе сотрудников заводского цеха, комментируют журналисты, лично видевшие работу новинки Figure.

Новые роботы с индексом 03 будут выполнять более сложные задачи, чем старые роботы Figure 02, ранее использовавшиеся на производственной площадке. В рамках 11-месячной пилотной программы роботы Figure 02 работали в цехе кузовного ремонта, устанавливая детали из листового металла для сварки, и помогли собрать более 30 000 кроссоверов X3 за десять месяцев.

Разработчики компании Figure AI внесли следующие улучшения в сравнении с прежней версией: предусмотрели тактильные датчики и камеры в ладонях, мягкие элементы на корпусе для безопасности рабочего персонала, беспроводную зарядку и функцию преобразования речи в текст, упрощающую взаимодействие.