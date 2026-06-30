Whoosh сделал поездки на самокатах дешевле за повторное изучение ПДД

Кикшеринговый сервис Whoosh обновил механизм обучения правилам передвижения на электросамокатах в приложении сервиса и ввел систему мотивации за повторное изучение ПДД. Для тех, кто знает правила, поездка будет дешевле, сообщили ТАСС в компании.

"Теперь кнопка повторного обучения ПДД находится на главном экране приложения, а за прохождение курса начисляются баллы, которые можно использовать для оплаты поездки", - говорится в сообщении.

Обновленный курс построен как набор карточек с главными правилами для поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Пользователь последовательно изучает правила и подтверждает согласие с каждым из них, рассказали в Whoosh. Следующие версии курса также будут обновляться - новые подборки правил будут собираться на базе аналитики типовых нарушений и инцидентов.

Перед первой поездкой каждый новый пользователь обязательно проходит обучение в приложении, дополнительно сервис выпустил обучающую программу для школ и вузов, вместе с ГАИ участвуя в лекциях по ПДД. В городах присутствия проводятся "Школы вождения" - бесплатные публичные курсы для всех желающих, добавили в компании.

По итогам 2025 года количество аварий на самокатах Whoosh во всех городах присутствия снизилось на 30-60%.