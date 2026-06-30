Новый Audi Q7 получил аварийный автопилот

Второе поколение флагманского кроссовера из Ингольштадта Audi Q7, появившееся на свет в самом конце 2014 года, стало настоящим демиургом целого пантеона самых больших и дорогих SUV брендов под зонтиком Volkswagen. Созданная инженерами Audi платформа также дала жизнь VW Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и даже Lamborghini Urus — впечатляющее наследие!

© Audi

Но время идет и на смену приходит третье поколение Audi Q7, на плечи которого ляжет не менее масштабная задача в свете агрессивного наступления автомобильного премиума из Китая. Это полноценная перезагрузка знаковой модели с более агрессивным дизайном, радикально-цифровым интерьером и неожиданно-бескомпромиссными системами безопасности — одна из них способна буквально взять управление на себя, если водитель потеряет сознание.

Есть и еще один интересный нюанс — новый Q7 больше не главный внедорожник в линейке Audi, поскольку эту роль готовится примерить будущий Q9 — увеличенная длиннобазная «люксифицированная» версия Q7. Но это не делает третью генерацию Audi Q7 проще, напротив она остаётся ключевым игроком в сегменте против гегемона BMW X5.

Внешность по канонам нового времени

При неизменной колёсной базе (около 3 метров) новый Q7 стал визуально массивнее. Высокая передняя часть, расширенные крылья и нарочито раздутые задние арки делают его заметно более мускулистым, чем по-авиационному сдержанный кузов предыдущего поколения. Тут немецкие дизайнеры решили бить «китайскую карту» теми же козырями — не «тихая роскошь», а яркая демонстрация силы без какой-либо скромности.

Это решение создателей, конечно, достигло задуманной цели — автомобиль воспринимается нахрапистым и неприрученным. Но точно такими же сейчас являются сотни китайских моделей, причем даже не высокого ценового диапазона, где «восточные страсти» дизайна стали поспокойнее. В результате, спереди новый Q7 — это Chery Tiggo 7 «на максималках», а сзади — Hongqi HS3.

Пойдет ли это на пользу продажам новой модели? Скорее да, ведь на целевых рынках — Северная Америка и Западная Европа — о Chery и Hongqi у покупателей в этом ценовом сегменте пока очень смутные представления, если вообще они есть.

Свет думает за вас

Оптика у Audi всегда была изюминкой, и новый Q7 не исключение, но здесь инженеры пошли дальше «обычных» матричных фар. Передние светодиодные фары теперь не только адаптируются к дорожной ситуации по части ближнего/дальнего света и угла наклона, но и проецируют предупреждения прямо на асфальт. Например, сигнал поворота буквально «рисуется» на дороге. Такое мы уже видели у Toyota, но Audi заявляет, что пионер — именно она.

Однако, что действительно стоит признать инновацией из Ингольштадта — это взаимодействие с другими участниками движения. Задние фонари могут предупреждать о препятствиях впереди или авариях, а также сигнализировать водителям сзади, если они держат слишком маленькую дистанцию (полезная «фишка» на трассах при движении в левом ряду, не так ли). Даже при открытии двери система проецирует предупреждение, чтобы распахнутая створка не стала сюрпризом для проезжающего мимо авто.

Экраны и стекло вместо кнопок

Внутри Audi Q7 2026 года окончательно переходит в цифровую эпоху. Большой изогнутый OLED-дисплей объединяет приборную панель и мультимедиа-комплекс, а по современному «стандарту» премиум-класса передний пассажир получает собственный экран.

Отдельного внимания заслуживает панорамная крыша. Она умеет менять прозрачность по секциям и запоминает настройки владельца — показательная забота Audi о тех, кто сможет себе позволить новинку. Компоновка салона гибкая: в зависимости от рынка доступны два или три ряда сидений. Впервые можно выбрать два раздельных кресла во втором ряду вместо дивана — решение, которое раньше было прерогативой более дорогих европейских моделей, но в Китае давно перекочевало в бизнес-класс.

По части практичности большому SUV также есть что предложить любителям дальних путешествий с обилием багажа. При сложенном третьем ряде сидений объем багажника составляет 722 литра, а если сложить и второй ряд, то получится корабельный трюм на 2 000 литров.

Двигатели и шасси

Третье поколение Audi Q7 построено на «тележке» Premium Platform Combustion с широкой гаммой поддерживаемых двигателей внутреннего сгорания. Линейка моторов зависит от региона — в Европе, например, ставка сделана на 3,0-литровый дизель V6 с мягким гибридом мощностью почти 300 л.с. и высоким крутящим моментом до 630 Нм. Это классический выбор для дальних поездок.

Для заокеанских продаж подход иной: базовым двигателем выступит бензиновый 2,9 л V6 на 429 л.с. с разгоном менее 5 с до «сотни». Топовая версия SQ7 с 4.0-литровым бензиновым V8 подарит владельцу 591 «лошадь» (раньше было «лишь» 500 л.с.) и разгон до 100 км/ч менее чем за 4 секунды — уровень, который ещё недавно казался недостижимым для большого семейного SUV.

Стоит ли говорить, что технически шасси нового Q7 также стало заметно «умнее» предшественника. Пневмоподвеска теперь работает не только реактивно, но и проактивно — она может использовать данные маршрута, чтобы заранее подготовиться к неровностям вроде железнодорожных переездов. Есть тут и полноуправляемое шасси (подруливание задней осью), адаптивные амортизаторы и постоянный полный привод. При этом, автомобиль умеет опускаться для удобства посадки — полезная функция, учитывая размеры.

Электроника вместо водителя?

Самая обсуждаемая функция Q7 (так и хочется назвать его по-старинке флагманом) — это система экстренного автопилота. Если водитель перестаёт реагировать на дорожную обстановку (например, из-за усталости или потери сознания), кроссовер способен самостоятельно перестроиться, остановиться на обочине и вызвать экстренные службы.

Добавим к этому «умную» парковку: автомобиль может запоминать до пяти сложных манёвров общей протяженностью до 200 метров и воспроизводить их автоматически. Плюс, есть возможность самостоятельно сдавать назад на дистанции до 50 метров.

Рынок накаляется

Продажи нового Q7 стартуют уже этим летом и Audi явно рассчитывает сыграть на контрасте с текущим поколением BMW X5, которое выглядит устаревающим. Но расслабляться не получится: новый X5 уже на подходе, а Q9 может оттянуть часть аудитории. Также, в Европу (но пока не в США) активно заходят китайские флагманы — Nio, Zeekr и другие.

В итоге, сегмент больших премиальных SUV в ближайшие годы превратится в поле жёсткой конкуренции, и новый Q7 — это подтверждение Audi, что она остается остаться в центре этой борьбы в качестве фаворита гонки.