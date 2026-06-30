Эксперт раскрыл главных конкурентов нового внедорожника Sollers S9

В сентябре на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) стартует серийное производство нового рамного внедорожника Sollers S9. По мнению основателя внешней пресс-службы для автобизнеса "Механика" Александра Ковалева, основными конкурентами модели будут Haval H5, Tank 300 и 212 T01.

© Российская Газета

Эксперт высказал мнение, что не видит явных преимуществ у нового продукта перед конкурентами сразу. Он отметил, что относительно одного из них можно выделить дизайн, а относительно другого - локализацию.

УАЗ "Патриот", по словам Ковалева, не является прямым конкурентом Sollers S9, так как относится к другому ценовому сегменту. В разговоре с "Автостатом" он предположил, что если кто-то и перейдет от УАЗа к новому внедорожнику, то это будет связано с желанием приобрести более дорогой и комфортный автомобиль. Ковалев ожидал цену Sollers S9 в диапазоне 4,2-4,7 миллиона рублей, но в качестве оптимистичного сценария назвал цену до 4 миллионов рублей, учитывая недавние успехи Volga.

Производство Sollers S9 стартует в сентябре 2026 года по технологии полного цикла, включая штамповку, сварку и окраску кузовов. На этапе запуска модель будет оснащена множеством отечественных компонентов и высоким уровнем локализации.

Силовой агрегат внедорожника будет представлен 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также планируется выпуск бензиновой модификации с ДВС мощностью 224 л.с.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России прошла премьера фургона Sollers SF5 с автоматической коробкой передач.