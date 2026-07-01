Alpine и Lacoste представили уникальный электромобиль

Alpine, автоспортивное подразделение концерна Renault, и известный французский бренд Lacoste представили совместную разработку – уникальный электромобиль Alpine Lacoste A290 Rallye.

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Разумеется, к этому же событию была приурочена премьера новой капсульной коллекции Lacoste, и гонщик Alpine F1 Пьер Гасли принял участие в обеих презентациях, поскольку выполняет почётные обязанности посла двух этих брендов.

На презентации, проходившей в Париже, он был вместе со своей подругой, португальской моделью Кикой Гомеш, которая, пожалуй, привлекала к себе не меньше внимания.

Также на презентации прошла премьера забавного рекламного ролика, посвящённого новинке Alpine, в котором, кроме Пьера, снимался его тёзка, французский актёр Пьер Нине, исполнявший главные роли в байопике «Ив Сен-Лоран» и нашумевшей очередной экранизации «Графа Монте-Кристо», вышедшей на экраны два года назад.