Тюнеры воплотили первоапрельскую шутку BMW в реальный автомобиль
В 2025 году BMW представила цифровой концепт M2 Dakar в качестве первоапрельской шутки, но энтузиасты восприняли его всерьёз. Теперь тюнеры из ОАЭ построили полноценный автомобиль для бездорожья, вдохновленный той самой шуткой, сообщает Carscoops.
Автомобиль получил серьезные внедорожные доработки. Купе подняли на 3 дюйма (76 мм) с помощью регулируемых стоек Flatout, установили 17-дюймовые колёсные диски с агрессивной внедорожной резиной вместо заводских 19-дюймовых. Это дало автомобилю увеличенный дорожный просвет и ход подвески, необходимые для быстрой езды по пескам.
Экстерьер также изменился: спереди и сзади появились алюминиевые бамперы с интегрированными защитными пластинами и буксировочными проушинами, расширители колёсных арок. На крыше установлен багажник Thule со светодиодными фарами и дефлекторами. Завершает образ задняя часть с центральной двойной выхлопной системой.
Техническая начинка осталась без изменений: под капотом всё тот же 3,0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 382 л.с., который передаёт тягу на задние колёса.
Стоимость проекта не разглашается, но в Zeus Offroad намекнули, что этот автомобиль останется единственным в своём роде. Ранее ателье уже создавало подобный проект на базе Porsche Panamera, но обычно специализируется на тюнинге Cayenne.
Ранее Lamborghini опубликовала фото своего самого мощного кроссовера.