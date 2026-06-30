Тюнеры воплотили первоапрельскую шутку BMW в реальный автомобиль

В 2025 году BMW представила цифровой концепт M2 Dakar в качестве первоапрельской шутки, но энтузиасты восприняли его всерьёз. Теперь тюнеры из ОАЭ построили полноценный автомобиль для бездорожья, вдохновленный той самой шуткой, сообщает Carscoops.

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Автомобиль получил серьезные внедорожные доработки. Купе подняли на 3 дюйма (76 мм) с помощью регулируемых стоек Flatout, установили 17-дюймовые колёсные диски с агрессивной внедорожной резиной вместо заводских 19-дюймовых. Это дало автомобилю увеличенный дорожный просвет и ход подвески, необходимые для быстрой езды по пескам.

Экстерьер также изменился: спереди и сзади появились алюминиевые бамперы с интегрированными защитными пластинами и буксировочными проушинами, расширители колёсных арок. На крыше установлен багажник Thule со светодиодными фарами и дефлекторами. Завершает образ задняя часть с центральной двойной выхлопной системой.

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Техническая начинка осталась без изменений: под капотом всё тот же 3,0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 382 л.с., который передаёт тягу на задние колёса.

Стоимость проекта не разглашается, но в Zeus Offroad намекнули, что этот автомобиль останется единственным в своём роде. Ранее ателье уже создавало подобный проект на базе Porsche Panamera, но обычно специализируется на тюнинге Cayenne.

Ранее Lamborghini опубликовала фото своего самого мощного кроссовера.