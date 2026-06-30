Удлиненное исполнение Tank 300 Hooke Edition может добраться до рынка РФ

Новое удлиненное исполнение Tank 300 Hooke Edition может добраться до российского рынка. В новой модификации автомобиль стал выглядеть еще солиднее благодаря увеличению габаритной длины на 126 мм, ширины - на 54 мм и высоты на 57 мм. Колесную базу растянули на внушительные 260 мм - до 3010 мм.

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Силовые установки при этом останутся прежними. Это бензиновые двигатели объемом 2 и 3 литра (238 и 360 л. с. соответственно), а также гибридные установки Hi4-T и Hi4-Z. В основе обоих гибридов - двухлитровый турбомотор на 252 силы и электроагрегаты.

У бензиновых исполнений модифицирована и перекалибрована подвеска. Передняя независимая двухрычажная схема заменена на неразрезной мост. Сзади также установлен неразрезной мост. Гибридный вариант таких изменений в шасси не получил.

Внешне помимо увеличившихся габаритов новое исполнение отличает решетка радиатора с надписью TANK вместо эмблемы. Предусмотрен также более массивный защитный обвес и иные колесные диски. В списке оснащения значатся панорамная крыша с люком, багажник на крыше, инфракрасная камера и современный комплекс ассистентов Coffee Pilot Ultra. В дорогих исполнениях появится усовершенствованная система частичного автопилотирования с лидаром на крыше.

По данным "Китайских автомобилей", в компании Great Wall рассматривают возможность вывода этой модели на российский рынок, но решение пока не принято.

Ранее "РГ" писала о том, что в мае на производственной площадке "Автотора" в Калининграде стартовало локализованное производство внедорожника Tank 300.