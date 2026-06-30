Губернатор Липецкой области продлил ограничения на продажу бензина

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов официально продлил ограничения на продажу бензина в регионе. Согласно указу, опубликованному сегодня, 30 июня, временный порядок отпуска топлива будет действовать до 5 июля включительно.

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Гражданам по-прежнему разрешается заправлять не более 30 литров бензина в один автомобиль. Заправка в канистры и другую потребительскую тару запрещена.

Как пояснял губернатор ранее, на заседании оперативного штаба 26 июня, продление ограничений необходимо, чтобы «не допустить нового резкого вымывания топлива с АЗС». Мера действует с 24 июня и будет пересмотрена после 5 июля в зависимости от ситуации с поставками.

Сегодня стало известно, что в соседней Орловской области очередь на бензин будет формироваться по номерам машин.