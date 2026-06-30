Представлен универсал Lynk & Co 07GT: полный привод и спецверсия

Бренд Lynk & Co начал принимать заказы на универсал с индексом 07GT. Новинка представляет собой подзаряжаемый гибрид, для нее предусмотрен полный привод. Кроме того, на старте продаж доступен особый спорт-вариант.

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Гибридный универсал Lynk & Co 07GT анонсировали еще в начале весны. Но только сейчас в Китае провели полноценную презентацию, объявили комплектации и предварительные цены и открыли прием заявок. Пятидверка сделана на базе бензоэлектрического же седана Lynk & Co 07, который дебютировал еще в 2024-м. К слову, в прошлом году четырехдверку освежили – в частности, она получила автопилот с лидаром над лобовым стеклом, плюс модернизировали технику. Ну и напомним, что изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом Geely и Volvo, но ныне это суббренд Джили.

Пятидверная модификация сразу разрабатывалась с лидаром, причем он идет уже в базе. Оптику Lynk & Co 07GT унаследовал от седана, бамперы – оригинальные. На крыше установлены рейлинги. Кроме того, универсал получил полускрытые ручки дверей, тогда как у седана они выдвижные. Сами двери – безрамочные, как и у родственника. Универсалу положены 18- или 19-дюймовые диски.

К заказу также доступен лимитированный вариант с незатейливым названием Limited Edition. Фишки такого универсала – матовый серый кузов, чуть более внушительный обвес, карбоновое антикрыло на багажной двери, 19-дюймовые кованые черные колеса, синие четырехпоршневые суппорты и значок с названием спецверсии. Китайские СМИ пишут, что всего выпущено 1007 экземпляров Lynk & Co 07GT Limited Edition. К слову, часть оборудования особого исполнения за доплату предусмотрено и для стандартной пятидверки.

Длина Lynk & Co 07GT равна 4846 мм (версии Limited Edition – 4866 мм), ширина – 1900 мм, высота – 1485 мм. Для сравнения, длина седана Lynk & Co 07 – 4835 мм. Колесная база у машин совпадает – 2843 мм. Объем багажника переднеприводного «сарая» — 614 литров, полноприводного – 548 литров. Седан бывает только с передним приводом, его багажник вмещает 450 литров.

Внутри универсал в целом повторил исходный Lynk & Co 07. Разве что в салоне 07GT появились механические дверные ручки, а расположенные на центральном тоннеле подстаканники лишились крышки. В списке стандартного оборудования значатся: система распознавания лиц, беспроводная зарядка, виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 15,4 дюйма, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского сиденья) и комплекс водительских ассистентов с упомянутым выше лидаром. Дорогие версии – это также массажер сидений, проекционный дисплей с дополненной реальностью и холодильник. Кресла особого универсала Lynk & Co 07GT Limited Edition обиты синей алькантарой.

Силовая установка «простых» версий пятидверки включает бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.) и расположенный на передней оси 245-сильный электромотор. Суммарная отдача – 408 л.с. и 615 Нм. На задней оси топового Lynk & Co 07GT и особого варианта Limited Edition есть дополнительный электродвигатель, совокупная отдача этих исполнений – 530 л.с. и 765 Нм. Все версии имеют батарею емкостью 28,3 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 200 или 170 км по циклу CLTC (передний/полный привод). У переднеприводного седана Lynk & Co 07 аналогичные турбомотор 1.5 и 245-сильный электродвигатель, плюс ему наряду с батареей на 28,3 кВт*ч еще положен более скромный аккумулятор емкостью 18,4 кВт*ч.

За универсал Lynk & Co 07GT сейчас просят 165 800 – 185 800 юаней (около 1,9 млн – 2,1 млн рублей по актуальному курсу), спецверсия Limited Edition стоит 208 800 юаней (2,4 млн рублей). Цена родственного седана Lynk & Co 07 варьируется от 155 800 до 185 800 юаней (1,78 млн – 2,1 млн рублей).