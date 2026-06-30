На КАМАЗе начали производить коленвалы для моторов автомобилей Tenet

"Кузнечный завод" КАМАЗа начал в тестовом режиме производить коленвалы для 2-литровых моторов, выпуск которых организован в России холдингом "АГР".

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"Параллельно на предприятии идет проектирование штамповой оснастки для коленвала двигателя объемом 1,4 литра", - заявил в интервью "Вести КАМАЗа" гендиректор "Кузнечного завода" Игорь Масалев.

Двигатели для автомобилей Chery и Tenet в России выпускает холдинг АГР на мощностях бывшего моторного завода Volkswagen в Калуге. Кузнечный завод КАМАЗа выступает поставщиком коленвалов.

"У холдинга имеется свое моторное предприятие в Калуге", - заявили "Российской газете" в пресс-службе холдинга "АГР", не предоставив других подробностей.

Моторный завод холдинга "АГР" построен в технопарке "Грабцево". В минувшем апреле холдинг совместно с китайской компанией Defetoo запустил здесь серийное производство автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Проектная мощность завода составляет 150 000 двигателей в год. Речь идет о выпуске силовых агрегатов для всей модельной линейки автомобилей, которые собираются на российских заводах холдинга.

На сегодня завод производит турбированные двигатели объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 1,6-литровые агрегаты в двух вариантах - 150 и 197 л.с., а также 2-литровые агрегаты в диапазоне от 197 до 249 л.с.

Таким образом, силовой агрегат объемом 1,4 литра, который упомянул глава "Кузнечного завода" КАМАЗа, в производственную линейку не входит. Вероятнее всего, речь идет об оговорке руководителя предприятия. Дело в том, что нередко под "1,4 л" имеют в виду "1,5 л", в маркировке Chery этот объем иногда округляют или интерпретируют по-разному.

Добавим, что помимо автомобилей группы Chery, среди заказчиков подразделения - группа компаний "ГАЗ" и завод "Урал".

Ранее "РГ" писала о том, что в России началось серийное производство пятиместной версии кроссовера Tenet T8.