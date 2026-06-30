В Mazda оценили качество своих машин, выпущенных в Китае

Топ-менеджер Mazda: китайские автомобили марки не уступают по качеству японским.

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Руководитель китайского автозавода Mazda заявил, что автомобили марки, собранные на этом предприятии, по качеству не уступают тем, которые выпускают в Японии. По его словам, каждый этап сборки проходит тщательный контроль со стороны местных сотрудников. Это гарантирует соответствие автомобилей стандартам качества Mazda.

Речь идет о машинах, созданных на базе платформы Changan: фактически топ-менеджер Mazda говорил о качестве изготовления китайских автомобилей, «одетых» в кузов японской компании. При этом он добавил, что большинство производственных процессов на заводе в КНР автоматизировано. Рабочие, которые проходят обязательную практику в Японии, проверяют только качество выпускаемых автомобилей.

Топ-менеджер отметил, что машины Mazda, выпускаемые в Китае, по определенным критериям даже превосходят аналоги, которые собирают в Стране восходящего солнца. Кроме того, глава автозавода сообщил, что японская компания благодаря сотрудничеству с Changan планирует расширение модельного ряда во всем мире. Пока Mazda выпустила на китайской платформе только 2 автомобиля: седан EZ-6 (на рынке Европы представлен как 6e) и кроссовер EZ-60 (CX-6e).