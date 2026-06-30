Трансферы начали дорожать на фоне дефицита топлива

Проблемы с бензином в Крыму привели к новым сложностям для туристов. Некоторые компании, занимающиеся трансферами, перестали принимать заказы, а те, кто продолжает работать, заметно подняли цены. С такой ситуацией столкнулся турагент из Твери при организации поездки для своих клиентов.

© tourdom.ru

«Одна компания сразу отказалась брать заказ, другая сказала, что сможет выполнить трансфер, только если найдет водителя с топливом. В итоге удалось договориться с третьим перевозчиком, но цена оказалась примерно вдвое выше привычной», – рассказал он.

Так, за поездку из Керчи в Новый Свет для трех взрослых перевозчик запросил около 10 тыс. руб. Для сравнения, аналогичный по протяженности трансфер в прошлом году обходился примерно в 4,5–5 тыс. руб. Маршрут из Владиславовки в Новый Свет подорожал с 2,7 тыс. до 6 тыс. руб.

В компании «Алеан» также говорят, что проблема не единичная. По словам туроператора Оксаны Булах, туристам нередко рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Если же машину удается найти, поездка может обойтись дороже. Насколько именно – зависит от перевозчика. Рост цен связывают именно с дефицитом бензина.

Однако единого сценария на рынке нет. Крымский туроператор «Рэди-Рест» рассказал «ТурДому», что их партнеры заранее обеспечили себя запасами топлива, поэтому стоимость трансферов не изменилась. Ранее подтвержденные и новые заявки выполняются по прежним тарифам.

В «Турэтно», напротив, говорят, что цены все же выросли. По словам директора компании Андрея Пылова, прежние расценки сохранились только для уже подтвержденных заказов, тогда как новые принимаются по обновленным тарифам.

Туристы уже сообщали об очередях на АЗС, ограничениях на отпуск бензина и продаже топлива по талонам. Ранее мы писали, что ситуация с топливом в Крыму постепенно улучшается: на некоторых заправках появился бензин в свободном доступе.