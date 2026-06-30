В Республике Алтай ввели ограничения на продажу топлива

В Республике Алтай с 1 июля вводятся ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива, сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам меры, направленные на предотвращение искусственного ажиотажа будут действовать до 1 сентября.

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Турчак подчеркнул, что, хотя топливных резервов в республике достаточно, в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах в одни руки теперь будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки, а в остальных муниципальных образованиях предел составит 50 и 100 литров соответственно.

«Отпуск в канистры сохраняем с ограничением до 10 литров», — добавил губернатор, уточнив, что указанные меры не будут распространяться на службы экстренного реагирования — скорую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельскохозяйственные организации.

Таким образом, Республика Алтай стала еще одним туристическим российским регионом, который ограничил продажи топлива. Первыми подобные меры приняли в Крыму и в Севастополе, где 29 июня запустили нормированную продажу бензина на шести местных автозаправках.

Турчак призвал отнестись к временным ограничениям с пониманием и не стремиться закупить топливо впрок.