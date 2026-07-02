Volkswagen рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati

Такой шаг может стать одной из мер плана по сокращению расходов в автоконцерне.

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Дополнительным аргументом в пользу продажи двух брендов стала недавняя сделка, в рамках которой Volkswagen избавился от контрольного пакета акций Everllence. Немецкая компания выпускает крупные дизельные двигатели и турбомашины для морских судов и стационарного применения. Продажа этой фирмы оказалась успешнее, чем ожидалось изначально, пишет газета Financial Times.

В ближайшее время концерн Volkswagen планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест и закрыть четыре завода. Немецкая компания оказалась на грани банкротства из-за возросшей конкуренции с китайскими автобрендами, отмечает издание.