Брянщина разрешила продажу топлива в канистры до 20 литров

Для жителей приграничных муниципалитетов действует разрешение на отпуск ГСМ в канистры до 20 литров — это необходимо для работы генераторов при отключениях электричества из-за атак ВСУ.

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Кроме того, после многочисленных жалоб граждан проработали вопрос с федеральными сетями: теперь там разрешена продажа топлива в тару до 10 литров для работ на приусадебных участках.

«Ситуацией занимаемся в постоянном режиме, делаем всё, чтобы топливо было. Прошу жителей проявлять понимание и терпение», — обратился Ковальчук к брянцам.

Ранее он заявил, что ситуация с топливом контролируемая, а критического дефицита нет.