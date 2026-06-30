Будут ли продавать автомобили Volga за рубежом

Нижегородский бренд Volga пока не планирует выходит на зарубежный авторынок. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на пресс-службу компании.

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Напомним, новые модели Volga — кроссоверы К40 и К50 и седан С50 — начали продавать 19 июня. В 20 городах России открылось около 30 дилерских центров. До конца года их число хотят довести до 130. Цены на автомобили стартуют от 2 749 000 рублей.

Компания на данный момент сфокусировалась на том, чтобы удовлетворить потребности российского рынка. До конца года бренд хочет продать около 25–27 тысяч автомобилей.

Ранее мы писали, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сел за руль кроссовера Volga К50.

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