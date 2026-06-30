Власти просят разрешить продажу бензина в канистры на нижегородских АЗС

Правительство Нижегородской области направило обращения в топливные компании об отмене запрета на отпуск топлива в канистры. Власти просят обеспечить заправку в емкости по ГОСТу в пределах установленных на АЗС лимитов. Об этом сообщило региональное Минэнерго, отвечая на вопросы жителей в соцсетях.

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Кроме того, в профильном министерстве заявили, что облправительство не принимало решений об ограничениях отпуска моторного топлива потребителям.

По имеющейся информации ресурсы моторного топлива достаточны для обеспечения заправки транспорта. В Нижегородской области, как и в ряде других регионов, в июне наблюдается повышенный спрос на жидкое моторное топливо, в отдельных случаях приобретающий ажиотажный характер, — сообщили в Минэнерго.

Там же отметили, что меры — в частности лимиты на отпуск топлива на одну заправку — приняты нефтяными компаниями вынуждено для стабилизации ситуации на фоне выросшего спроса.

Местные власти, в свою очередь, обеспечили возможность независимым АЗС заключать прямые договоры с производителями на поставку топлива. Кроме того, регулярно проводится мониторинг наличия топлива на нефтебазах и АЗС, два раза в неделю — заседания регштаба. Словом, ситуация находится на постоянном контроле, завили в Минэнерго.