Подержанные пикапы набирают популярность в РФ

В мае 2026 года россияне проявили активный интерес к подержанным пикапам. По данным агентства "Автостат", количество приобретенных машин этого класса увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 133 единиц.

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Более половины вторичного рынка пикапов (51,5%) сосредоточено у трех марок. Абсолютным лидером стала Toyota с результатом 734 штуки. Второе место занял Mitsubishi - 502 единицы. На третьей строчке - УАЗ (376 пикапов), а замыкает четверку Great Wall с показателем в 276 машин. В топ-5 также вошел Nissan с результатом в 187 единиц.

Среди моделей самыми популярными стали Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и УАЗ "Пикап". Hilux разошелся тиражом в 654 автомобиля, L200 - в 499 штук, а "Пикап" - в 376 единиц. Остальные модели показали объемы продаж менее 200 машин.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России растет спрос на подержанные электромобили.