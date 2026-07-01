В РФ стартовали продажи GWM Poer с механической КПП

Компания ООО "Грейт Волл Мотор Рус" объявила о начале продаж рамного пикапа GWM POER с механической коробкой передач на российском рынке. Новинка доступна в комплектации "Комфорт" с бензиновым (218 л.с.) и дизельным (163 л.с.) двигателями по цене от 3 449 000 рублей.

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Обновленная версия с МКПП получила изменения как в дизайне кузова, так и в салоне. Автомобиль оснащен системой подключаемого полного привода Part-Time, понижающей передачей и блокировкой дифференциала.

Экстерьер модели отличается новой решеткой радиатора с уникальным узором и крупной серебристой эмблемой. Светодиодные фары, 17-дюймовые колеса и отсутствие хромированных элементов придают пикапу современный вид.

Интерьер выполнен в функциональном стиле. В салоне установлены аналоговая приборная панель с цветным дисплеем 3,5 дюйма, центральный подлокотник с подстаканниками и переключатель режимов полного привода. На заднем ряду сидений предусмотрены три подголовника.

В базовое оснащение входят сиденья из экокожи, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и камерой заднего вида, система стабилизации и фронтальные подушки безопасности. Зимний пакет включает в себя обогрев сидений, руля, зеркал, дворников и заднего стекла.

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