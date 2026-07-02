В Орловской области введут график продажи бензина по номерам автомобилей

В Орловской области с 4 июля вводится новый порядок продажи бензина на АЗС. Автомобили будут заправлять по графику, зависящему от даты и первой цифры госномера, сообщил губернатор Андрей Клычков.

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По словам главы региона, мера должна снизить ажиотажный спрос на топливо и упорядочить работу заправок.

В четные даты, например 4 и 6 июля, бензин смогут получить автомобили, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни на АЗС будут заправлять машины с первой цифрой номера 1, 3, 5, 7 или 9.

Правила распространяются на автомобили, находящиеся на территории Орловской области. При этом на трассовые заправки схема "чет-нечет" действовать не будет.

Норма отпуска бензина остается прежней - 30 литров на один автомобиль за одну заправку. Продажа топлива в канистры и другую тару по-прежнему запрещена.

Клычков предупредил, что с субботы на АЗС будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Попытки заправиться вне установленного графика будут пресекаться.

Для информирования жителей с 4 июля планируется запустить специальный сайт с данными о наличии топлива и очередях на 57 заправках "Роснефти" и "Газпрома" в регионе. Ссылку на ресурс губернатор пообещал опубликовать утром в день запуска. Эти же сведения будут размещать в его канале в MAX.