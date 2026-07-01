"Москвич М70" установил новый рекорд продаж с момента дебюта

В мае 2026 года отечественный кроссовер "Москвич М70" установил новый рекорд. За месяц было зарегистрировано рекордное количество автомобилей этой модели - 88 единиц. Это стало лучшим результатом с момента дебюта SUV.

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Предыдущий рекорд был установлен в марте 2026 года, когда был зарегистрирован 71 автомобиль.

Старший брат "Москвича М70" - кроссовер М90 - также показал неплохие результаты в мае. Он повторил апрельский показатель, зарегистрировав 38 единиц. В марте было продано 49 таких машин, сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на "Автостат инфо".

"Москвич М70" и М90 появились на российском рынке весной 2026 года. "Младший" М70 доступен в двух комплектациях с ценами от 3 099 000 до 3 499 000 рублей. М90, рассчитанный на семейный сегмент, стоит 4 200 000 рублей.

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