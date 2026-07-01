Honda и Nissan активизировали сотрудничество и стали ближе к альянсу

После первого в истории Honda годового убытка компания активизировала усилия по расширению сотрудничества с Nissan, пишет Carscoops.

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По сведениям американского издания, сотрудничество двух японских фирм активно развивается, несмотря на ряд препятствий, и первым совместным продуктом должны стать общие блоки управления двигателем (ЭБУ). Эти компоненты, как ожидается, будут использоваться в ряде моделей Honda, Nissan и Mitsubishi, включая гибриды и электромобили.

Изучается также возможность совместной разработки программного обеспечения и даже единой операционной системы для будущих программно-определяемых автомобилей (SDV) Honda и Nissan.

Наконец, ведутся переговоры о создании совместного производства двух компаний в Северной Америке. Согласно источникам Carscoops, Nissan может выпускать пикапы для Honda на своем заводе в Кантоне (США). Также компании присматриваются к совместной разработке крупных моделей. В течение последних шести месяцев компании пытались инициировать создание СП в Северной Америке, но соглашение еще окончательно не оформлено. Партнерство могло бы предусматривать поставки пикапов Nissan как Honda, так и Mitsubishi, а также сотрудничество компаний в разработке будущих крупногабаритных автомобилей.

Выступая на ежегодном собрании акционеров Honda в Японии в конце прошлой недели, президент компании Тосихиро Мибе заявил, что работа по усилению сотрудничества с Nissan продвинулась довольно далеко, и о некоторых аспектах расширения альянса будет объявлено вскоре.

Впрочем, соответствующее заявление Мибе могло быть сделано в расчете на то, чтобы снять опасения акционеров после того, как Honda недавно сообщила о первом в своей истории годовом чистом убытке, говорят эксперты. Напомним, что генеральный директор компании Honda Motor на днях извинился перед акционерами за неудовлетворительные финансовые показатели бренда. По итогам июня японский автопроизводитель зафиксировал убытки более чем на 9 млрд долларов впервые за 70 лет. Эксперты объяснили произошедшее, прежде всего, сложностями реструктуризации бизнеса Honda по производству электромобилей и жесткой конкуренцией с китайскими марками.

По словам Мибе, хотя сделка с Nissan "близка к завершению", потенциальным препятствием для более тесных связей является компания Renault, которая на сегодня владеет 15-процентной долей голосующих акций Nissan. Поскольку акции Honda свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг, компании потребуется согласие акционеров для заключения важных инвестиционных альянсов, таких как с Honda, говорят эксперты.