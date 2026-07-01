Туристы везут бензин в Крым в игрушках, кегах и термосах

На фоне топливного кризиса в Крыму туристы начали придумывать самые неожиданные способы провезти с собой запасы бензина. Чтобы не остаться без топлива на полуострове, отдыхающие прячут его в детских игрушках, бутылках для кулеров, пивных кегах, молочных бидонах и даже термосах.

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По информации, которую распространил «Mash», досмотровые службы уже сталкивались с самыми разными «схронами» для топлива. Особое внимание привлекла колба с бензином, спрятанная в плюшевом медведе шестилетней девочки. По словам родителей, ребенок сам предложил такой способ после разговоров в семье о проблемах с бензином марки АИ-95.

Не менее необычными оказались и другие находки: в одном случае бензин везли в пластиковых кегах, в другом — в специально переделанном газовом баллоне. При этом, как утверждается, такие запасы все же удается провозить в Крым, поскольку прямого запрета на перевозку топлива в такой таре нет. Есть лишь ограничение по объему — не более 200 литров, если емкость проходит через интроскоп.

На фоне дефицита топлива на полуострове такие истории только подчеркивают, насколько остро отдыхающие воспринимают ситуацию с бензином в Крыму. Туристы стараются заранее обезопасить себя в дороге, а способы перевозки топлива становятся все более изобретательными.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Крыму в разгар курортного сезона сохраняются серьезные проблемы с электричеством и топливом.