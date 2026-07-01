В свободную продажу в Крыму поступит топливо для 7 тысяч автомобилей

В ближайшее время в свободную продажу на топливном рынке Крыма поступит бензин для заправки примерно 7 тысяч автомобилей. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

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"К сожалению, дефицит топлива для свободной продажи населению сохраняется, но с трейдерами была проведена работа, и определены объемы, которые возможны к свободной реализации. Эти объемы пока не велики, но в сети наших крупных компаний будет около 50 АЗС, которые смогут заправить 5-7 тысяч автомобилей, исходя из существующего лимита: 20 литров на одну машину в сутки", - сообщил министр.

По его словам, это первый шаг к снятию напряженности в части обеспечения населения топливом.

"В первую очередь сейчас обеспечиваются бензином машины служб жизнеобеспечения, коммунальный транспорт, затем техника для уборочной кампании в сельском хозяйстве и далее будем работать, чтобы обеспечивать население", - сказал Владимир Воронкин.

В Крыму перебои с поставками топлива для личного автотранспорта начались в конце мая. 30 мая свободная продажа населению была приостановлена, топливо отпускали только по ранее купленным картам. В последующем в республике ввели лимит продажи - 20 литров в бак машины один раз в сутки, запретив отпуск топлива в канистры. С начала прошлой недели отпуск топлива населению был полностью приостановлен до особого распоряжения.