Jeep готовит для Европы два компактных кроссовера и большой SUV

Согласно плану, три новинки должны пополнить старосветскую линейку к 2030 году. Два паркетника окажутся на ступеньку выше Jeep Avenger, а грядущий внедорожник расположили в одном ряду с Recon.

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Автогигант Stellantis планирует расширить европейскую линейку американского бренда Jeep. На сегодняшний день в неё входят компактный кроссовер Avenger и среднеразмерный Compass, уже готовится её пополнить внедорожник Recon. Как оказалось, в планах есть ещё три новинки – два компактных паркетника и один большой SUV. Компания пока что держит названия всех трёх новинок в секрете.

По плану производителя, расширение гаммы Jeep произойдёт к 2030 году. Как сообщает британское издание Autocar, все три новинки будут предлагаться с разными вариантами техники, а также получат полный привод. По словам главы европейского подразделения Jeep Фабио Катоне, грядущие модели будут соответствовать «формуле продукта, внедорожному наследию и уникальному языку дизайна» бренда.

Сообщается, что два новых паркетника в иерархии европейской линейки марки окажутся выше нынешнего стартового Jeep Avenger. При этом один из них, обозначенный на плане как «B-SUV Compact», будет близок по длине, но окажется шире «Мстителя», а второй – «B-SUV Large» – окажется крупнее и разместится лишь одной ступенью ниже, чем Jeep Compass. Не исключено, что одной из новинок окажется преемник Renegade (модель отправили в отставку в Северной Америке и Европе, но она по-прежнему присутствует, к примеру, в Бразилии).

В основу двух грядущих кроссоверов ляжет платформа STLA One, подробнее о которой мы рассказывали в мае 2026-го, когда Stellantis обнародовал свою новую пятилетнюю стратегию развития FaSTLAne 2030. Известно, что первая новинка на этой «тележке» появится в 2027 году. Автогигант намерен наладить производство двух анонсированных паркетников в Европе.

Ещё одной новинкой на европейском рынке станет большой SUV, который на плане обозначен как «D-SUV», его название компания пока тоже не раскрывает. Сообщается, что он будет разработан совместно с китайской компанией Dongfeng (кстати, у неё со Stellantis есть также общий проект по разработке новых Peugeot). Согласно плану, выпуск ещё одного грядущего Jeep – со статусом глобальной модели – будет налажен в КНР.

В его основу ляжет платформа разработки «поднебесного» партнёра, при этом за дизайн будет отвечать Jeep. По данным издания, модель, скорее всего, получит гибридную установку (PHEV или REx). Есть вероятность, что ближайшим родственником такого Джипа станет внедорожник M-Hero (другое название бренда – Mengshi): первенцем в 2023 году стал M-Hero 917 (в РФ – M-Hero I), в 2025 году за ним последовал M-Hero M817.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Jeep не может продавать в Европе классический внедорожник Wrangler из-за несоответствия требованиям по уровню выбросов вредных веществ. Однако, по словам Фабио Катоне, компания продолжать искать варианты вернуть в дальнейшем эту модель на старосветский рынок.