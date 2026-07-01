В Голландии разработают суперкар с мотоциклетной посадкой

Дизайнеры придумали «позу Апекс»: вы не сидите в кресле, а оседлываете машину, словно байк. Это не обязательно, но гениально для привлечения внимания к стартапу без громкого имени и готового двигателя.

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Появление на рынке суперкаров сегодня граничит с безумием. Десятки именитых брендов с многолетней историей, двигателями за миллион долларов и титулами чемпионатов предлагают клиентам космические технологии и высочайший комфорт. Новый игрок с пустым портфолио просто обязан придумать трюк, который заставит инвесторов и фанатов обернуться. Нидерландский стартап Sanrivatti нашёл такой трюк: отказ от традиционного кресла в пользу мотоциклетной посадки. Водитель не садится, а оседлывает машину, словно спортивный байк, — ноги вытянуты вперед, корпус наклонён. Компания назвала это «позой Апекс» и утверждает, что подобное положение тела даёт «повышенное чувство осознанности, превосходный баланс и усиленную связь при ускорении, торможении и поворотах».

Основатель стартапа Сантьяго Санчес Риверо прямо ссылается на мотоциклы как на эталон слияния человека и машины. По его словам, традиционные автомобили, даже самые совершенные, разделяют водителя и механику слоями архитектуры, электроники и условностями эргономики. Идея спорная, но не лишённая логики: если вы когда-нибудь управляли мощным мотоциклом, вы знаете, что чувство скорости и гравитации там совершенно иное, чем в любой, даже самой жёсткой спортивной машине. Однако Sanrivatti пока не раскрывает ни технические детали силового агрегата, ни примерные сроки выхода. Известно лишь, что в команде есть ветераны McLaren, Lotus, Bentley и Singer, а сам проект ориентируется на «иммерсивную эргономику» и «естественные движения человека».

История знает попытки объединить мотоциклетную динамику с автомобильной устойчивостью. Другой нидерландский проект Carver с 1994 года делал узкие трициклы с наклоняющимся кузовом, где два водителя сидели друг за другом, как на мотоцикле, но в обычных креслах. Компания обанкротилась в 2024 году, что наглядно демонстрирует: ниша сверхузких наклоняемых машин коммерчески нежизнеспособна даже на родине тюльпанов. Mercedes-Benz в 2001 году показывал концепт F400 Carving с изменяемым развалом колёс для наклона в поворотах, но дальше прототипа дело не пошло. Однако Sanrivatti идёт дальше: они меняют не геометрию подвески, а само положение тела водителя, делая ставку на то, что это принципиально изменит ощущения.

Если отбросить маркетинговые метафоры, остаётся прагматичный вопрос: зачем? Для тех, кто хочет абсолютно «сырого» опыта, существуют Ariel Atom, BAC Mono и, в конце концов, настоящие мотоциклы. Они не изолируют водителя ни от ветра, ни от дороги. Главная ценность «позы Апекс» для стартапа — не инженерия, а медийность. В мире, где суперкары уже имеют всё, стать «не таким, как все» — единственный путь для новичка. Сделать так, чтобы трёхместный McLaren F1 или гиперкар Czinger 21C с продольной посадкой пилота выглядели «скучно» и «нормально» — это и есть их истинное достижение. Ведь покупатель, готовый выложить миллион за редкий автомобиль, платит в первую очередь за уникальность и историю, а не за лошадиные силы. Пока инженеры молчат о двигателе, дизайнеры уже выиграли битву за внимание.