Спорные H-образные фары исчезнут с рестайлингового Santa Fe

Спорные H-образные фары, напоминающие логотип Hermès, исчезнут с рестайлингового Santa Fe. Новый прототип уже замечен на дорогах с плотным камуфляжем, намекающим на отказ от прежних световых решений в пользу вертикальных дневных ходовых огней и переноса задних фонарей на стойки кузова. По сути, Hyundai пересматривает дизайн своего бестселлера, делая его ближе к Palisade.

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Шпионские фотографии прототипа 2027 Hyundai Santa Fe раскрывают серьезные изменения во внешности компактного кроссовера, которые выходят далеко за рамки стандартного обновления середины цикла. Плотный камуфляж по всему кузову, особенно спереди и сзади, указывает на то, что корейский производитель решил значительно переработать дизайн модели, которая всего несколько лет назад задавала тренд на «квадратные» формы в своем сегменте.

Наиболее заметное изменение — отказ от H-образной светотехники, которая стала визитной карточкой актуального Santa Fe с момента выхода нынешнего поколения. Вместо них инженеры устанавливают вертикальные полоски дневных ходовых огней, а головные фары перемещаются ниже в передний бампер. Такая компоновка визуально сближает кроссовер с новым Hyundai Palisade, который недавно дебютировал с похожей двухуровневой световой архитектурой. Учитывая, что на прототипе закрыта не только оптика, но и вся верхняя часть передка, можно предположить, что под камуфляжем скрывается полностью новая форма капота и переднего бампера.

Сзади изменения не менее радикальные: задние фонари мигрировали из нижней части кузова на стойки, занимая место по бокам от стекла пятой двери. Это делает профиль автомобиля более «грузовым», напоминающим внедорожники классической компоновки, хотя сам кузов сохраняет узнаваемые квадратные очертания. Интересно, что маскировка здесь особенно тщательная — возможно, под ней скрываются не просто иные плафоны, а полностью измененная форма задних крыльев или двери багажника. Это наводит на мысль, что Hyundai не просто меняет оптику, а пытается исправить одну из главных претензий покупателей к нынешней модели.

Наблюдая за эволюцией дизайна Hyundai, нельзя не заметить, что компания учится на собственных ошибках. Оригинальные H-образные фоны, хоть и привлекали внимание, нередко критиковались за излишнюю вычурность и диссонанс с общей суровой эстетикой кузова. Теперь, судя по паттернам камуфляжа, дизайнеры идут по пути упрощения и унификации, отказываясь от маркетинговых изысков в пользу более цельного и «взрослого» облика. Ожидается, что официальная премьера обновленного Santa Fe состоится осенью 2025 года, и тогда станет ясно, насколько смелыми были эти дизайнерские решения на фоне оставшихся без изменений технических характеристик.