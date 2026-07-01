Т—Ж: автопарк России стал монохромным за 30 лет новой истории. Сегодня на российском авторынке доминируют три цвета: серый, белый и черный. За последние 30 лет их совокупная доля выросла с 42% до 84%.Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Т—Ж» в рамках аналитического проекта T-Data.

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«За 30 лет автопарк стал почти монохромным. Среди машин 1995 года выпуска на три самых популярных цвета приходится 42% авто, которые по сей день ездят по российским дорогам, а среди машин 2025 года — уже 84%. Тройка лидеров на текущий момент: серый с 33%, белый 28% и черный 23%», —говорится в сообщении.

В 1995 году самыми популярными цветами были белый, синий и красный — каждый с долей 16−19%. Сегодня на синий приходится лишь 4,8% новых машин. Серый цвет остаётся в тройке лидеров дольше всех: он был популярен в 2000-е, опускался на второе место в 2010-х, а в 2024 году снова вышел на первое. Среди брендов по доле «цветных» автомобилей лидирует Daewoo (53%), а минимальный показатель у SsangYong — 15%.

Черный автомобиль в среднем стоит дороже 3 млн рублей — это самый дорогой цвет. Жёлтый, напротив, самый доступный (1,9 млн), причём 40% таких машин дешевле 1 млн рублей. В премиум-сегменте всё наоборот: жёлтый Porsche почти вдвое дороже чёрного. Красный и оранжевый чаще выбирают женщины, жёлтый — поровну у обоих полов. Жёлтые машины попадают в ДТП реже (9,3%), чёрные — чаще (11,4%), но причина в типах авто и водителей, а не в цвете.