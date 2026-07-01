В Подмосковье ввели новые парковочные штрафы

В Подмосковье изменились размеры штрафов за неправильную парковку во дворах и на газонах - сила наказания варьируется в зависимости от частоты нарушений и статуса нарушителя.

© Российская Газета

Например, для юрлиц санкции выше, чем для обычных жителей. Законопроект уже одобрила Мособлдума.

Российская Газета

"Меры нацелены на усиление ответственности и повышение превентивного воздействия на потенциальных нарушителей. Предлагаемые изменения также послужат эффективным сдерживающим фактором для совершения повторных правонарушений", - прокомментировала нововведения замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области Елена Соловьева.

Так, закон устанавливает единую административную ответственность за парковку на газонах, цветниках и других участках с зелеными насаждениями. Рядовых водителей за такое нарушение оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных - от 20 до 50 тысяч, а юридических - от 50 до 100 тысяч. Разница зависит от того, первое это или повторное нарушение.

Уточнили законодатели нормы наказания и для тех, кто паркуется возле мусорных контейнеров. Ответственность теперь наступает, только если авто припарковано прямо перед местом сбора мусора и не дает проехать мусоровозу. Парковка на местах с разметкой нарушением не считается.

Кроме того, увеличиваются штрафы для юрлиц и должностных лиц за стоянку грузовиков во дворах и на внутриквартальных территориях (за исключением случаев погрузки-разгрузки).