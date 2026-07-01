BYD выпустит комфортный и практичный внедорожник

Бренд BYD выпустит новый комфортный и практичный внедорожник.

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Генеральный директор Fang Cheng Bao Сюн Тяньбо опубликовал первые изображения нового флагманского внедорожника Tai 9, который станет самой крупной моделью в линейке бренда. Несмотря на внушительные габариты — длина 5326 мм, ширина 2030 мм, высота 1920 мм, колесная база 3120 мм — машину позиционируют как городской автомобиль с упором на комфорт и плавность хода.

В салоне предложат три варианта компоновки на пять, шесть или семь мест с раздельным климат-контролем для задних пассажиров.

Силовая установка включает 2,0-литровый турбомотор и пару электромоторов, обеспечивающих полный привод. Суммарная мощность достигает 680 л.с., разгон до 100 км/ч — около 4,8 секунды. Автомобиль получит аккумулятор Blade второго поколения, сохраняющий до 85% ёмкости при −20 °C. Внедорожник оснастят системой автономного вождения God's Eye B с лидаром на крыше, которая обеспечивает управление в городе и на трассе.

Согласно китайским СМИ, стартовая цена Tai 9 составит около 240 000 юаней (примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу), что сопоставимо с Tenet T8 на российском рынке. Сроки выхода новинки пока не объявлены, но презентация ожидается в ближайшее время. Продажи суббренда Fang Cheng Bao растут: в мае 2026 года реализовано 26 361 автомобиль — на 24,7% больше, чем в апреле.

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