Электрокары Hyundai будут имитировать вибрации трансмиссии и звук выхлопа

Инженерная команда компании Hyundai активизировала усилия по внедрению в свои электрические новинки устройств, создающих иллюзию, что вы управляете машиной с двигателем внутреннего сгорания, выяснило издание Autoblog.

© Российская Газета

Речь идет о разработках, имитирующих вибрации трансмиссии и ДВС, генерации рокота бензинового или дизельного мотора на холостом ходу и даже хлопков выхлопной системы, рассказали изданию руководители бренда.

Технический специалист и глава отдела исследований и разработок Hyundai Манфред Харрер заявил, что компания планирует внедрить, как минимум, некоторые из указанных технологий в следующем поколении своих высокопроизводительных электромобилей.

"Мы хотим сделать наши электрокары новых генераций более живыми и интересными в управлении", - заявил руководитель, не раскрыв при этом полную дорожную карту производства. Тем не менее, он дал понять, что такие решения, как вибрации на холостом ходу, хлопки выхлопной системы и характерные толчки, имитирующие работу многоступенчатой трансмиссии, находятся в разработке.

Более того, Hyundai ранее подавала патентные заявки на электромобиль с механической коробкой передач. Речь идет о патентной заявке US 12624755 B1, поданной в 2024 году в Ведомство по патентам и товарным знакам США. В документах такая система фигурирует под названием Electronic Shift Operation Apparatus ("Электронное устройство переключения передач"). Цель новации - дать водителю электрокара физический, тактильный опыт, похожий на управление машиной с механической коробкой передач, говорится в обосновании патентной заявки.

Более того, система Hyundai N e-Shift уже реализована в Ioniq 5 N, позволяя водителям имитировать переключение передач с помощью подрулевых лепестков, хотя в их распоряжении всего одна передача.

Ранее "РГ" писала о том, что Toyota запатентовала трансмиссию для электрокаров, имитирующую потерю тяги.