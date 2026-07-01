Рестайлинговый Geely Coolray начали предлагать в трех цветовых исполнениях

Рестайлинговый вариант Geely Coolray, продажи которого стартовали на российском рынке в мае 2026 года, получил расширенную цветовую палитру, сообщили в пресс-службе бренда.

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На старте продаж, в мае 2026 года, начальный кроссовер марки Geely получил на российском рынке безальтернативный вариант окраски лиловый перламутр (Unicorn Grey). Теперь в цветовую гамму для российского рынка добавлено два новых оттенка: белый (Crystal White) и серый металлик (Magnetic Grey).

Вне зависимости от выбранного варианта окраски кузова модель по-прежнему предлагается в единственной топовой комплектации эксклюзив (Exclusive). Она также сохраняет штатный "спортпакет" - особые 18-дюймовые колесные диски черного цвета, красные тормозные суппорты, контрастная черная крыша и увеличенный задний спойлер.

Предусмотрены также полный "теплый пакет", нижняя прозрачная часть солнцезащитных козырьков, система кругового обзора 360 с функцией "прозрачное шасси", электропривод пятой двери и многое другое. Медиацентр с экраном на 14,6 дюйма идет с операционной системой Flyme, поддерживая функцию проводной интеграции смартфонов на платформах iOS и Android.

Еще одним козырем служит комплекс высокотехнологичных систем помощи водителю ADAS второго уровня. Это в том числе адаптивный круиз-контроль (ICC), система удержания в полосе (LKA), ассистента при выезде задним ходом (RCTA/RCW) и система предупреждения при открывании дверей (DOW).

На российском рынке модель предлагается с четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 л, мощностью 147 л.с., 7-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом.

Цены на новый Geely Coolray начинаются с 2 894 990 рублей. Стоимость с учетом специальных предложений стартует с 2 744 990 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, прекращаются ли поставки Geely Monjaro в РФ.