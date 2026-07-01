"Автодор" выявил с начала 2026 года более 700 нарушений

За первое полугодие 2026 года "Автодором" совместно с региональными подразделениями Госавтоинспекции (ГИБДД) и Ространснадзора выявлено более 700 административных нарушений, сообщили в пресс-службе госкомпании.

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Как уточняется, было зафиксировано 23 автомобиля с загрязненными госномерами и 50 - с умышленно скрытыми. Кроме того, специалисты выявили около 280 фактов неоплаты проезда по скоростным трассам. В остальных случаях водители были привлечены к ответственности за различные нарушения ПДД.

В том же релизе отмечается, что доля проездов по сети дорог Госкомпании "Автодор" со скрытыми или нечитаемыми государственными номерами снизилась на 45% (с 2024 по 2025 год) с момента вступления в силу поправок, предусматривающих лишение водительских прав на срок до полутора лет. В мае текущего года доля таких проездов сократилась на 1% в сравнении с маем 2025 года.

По данным Ространснадзора, за 2025 год вынесено более 1,3 млн постановлений за неуплату проезда по платным трассам. С начала текущего года вынесено 660 тысяч постановлений.

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