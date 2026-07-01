В Москве время оформления ДТП с двумя машинами сократили до 40 минут

Сотрудники ГАИ в Москве могут оформить ДТП с двумя единицами транспортных средств с минимальным материальным ущербом максимум за 40 минут, что в половину меньше, чем было раньше, когда автоинспекторы не были вооружены современными комплексами, в том числе планшетами и мобильными принтерами. Об этом рассказал старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве Антон Порошин.

"90 процентов служебной документации происходит на месте составления, мы можем распечатать все. Приведу пример, ДТП с двух единицами с материальным ущербом на рукописных носителях оформлялось от часа до полутора. Сейчас с появлением вот этого комплекса время сократилось в половину. То есть мы ДТП с двумя единицами с минимальным материальным ущербом можем оформить максимум за 40 минут", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню Государственной инспекции безопасности дорожного движения, который ежегодно отмечается 3 июля.

Порошин добавил, что автоматизированное рабочее место инспектора содержит компьютер, планшет и мобильный принтер.

"Планшет можно назвать вторым табельным оружием, с его помощью мы можем установить любую нужную нам информацию, как о водителе, так и о транспортном средстве", - подчеркнул старший инспектор.

Госавтоинспекция Москвы в текущем году отмечает 90-летие. Современная ГАИ - это профессиональные сотрудники, цифровые инструменты, открытость процедур и ежедневная работа по предупреждению трагедий.