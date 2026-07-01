«Яндекс Go» не фиксирует оттока водителей такси на фоне ситуации с топливом
Сервис «Яндекс Gо» не наблюдает оттока водителей такси на фоне ситуации с топливом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«Мы не фиксируем системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что компания ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси.
«А в сервисе для водителей скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках», – добавили в пресс-службе.