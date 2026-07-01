Suzuki Alto продают в РФ дешевле «Гранты»

Полноприводную версию оценили примерно в 900 000 рублей, однако в Томске за переднеприводный экземпляр просят уже 1 039 000.

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Разброс цен объясняется схемой поставок: машины везут по параллельному импорту частные фирмы, преимущественно из Владивостока. При этом аукционная стоимость Alto в Японии стартует от 190 000 йен (около 470 000 рублей с учётом всех сборов). Наценка формируется за счёт логистики, таможни и посреднических услуг. Благодаря 46-сильному мотору объёмом 0,7 л автомобиль подпадает под льготные ставки утильсбора, что делает его ввоз экономически оправданным.

Под капотом всех версий — атмосферный двигатель R06A, работающий в паре с вариатором. В оснащение даже базовой комплектации входят ABS, EBD, ESP, системы экстренного торможения, удержания в полосе и распознавания знаков. Переднеприводная версия дополнительно получает 7-дюймовую мультимедиа, камеру кругового обзора и бесключевой доступ. Полноприводная модификация лишена мультимедиа и мультируля, зато оснащена подогревом передних сидений и кондиционером.

Напомним, что продажи «Москвича М70» в мае составили 88 машин. Эксперты связали ажиотаж на ГБО в Москве с топливным кризисом.