Госавтоинспекция Южного Административного округа города Москвы проведет профилактическое мероприятие «Мотобезопасность»

28 июля 2026 года на территории обслуживания Госавтоинспекции Южного Административного округа города Москвы будет проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на повышение безопасности пешеходов и предупреждение дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Пешеходный переход является участком дороги, где от внимательности и дисциплины каждого участника дорожного движения напрямую зависит безопасность граждан. Несоблюдение требований Правил дорожного движения в таких местах может привести к созданию аварийной ситуации, резкому торможению транспортных средств, наезду на пешехода, а также причинению вреда жизни и здоровью людей. В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактическую работу, направленную на выявление, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено водителям, не предоставляющим преимущество пешеходам, допускающим превышение скорости вблизи пешеходных переходов, а также совершающим опасные маневры на участках с повышенной пешеходной активностью. Отдельное внимание инспекторы уделят поведению самих пешеходов. Будут пресекаться факты перехода проезжей части вне зоны пешеходного перехода, движение на запрещающий сигнал светофора, а также выход на дорогу без предварительной оценки дорожной обстановки. Особую опасность представляет использование мобильных телефонов и наушников при переходе проезжей части, поскольку отвлекающие факторы снижают внимание и не позволяют своевременно заметить приближающийся транспорт. В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы с водителями и пешеходами. Водителям напомнят о необходимости заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, быть особенно внимательными вблизи остановок общественного транспорта, образовательных организаций, дворовых территорий и мест массового пребывания граждан. Пешеходам разъяснят, что перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности перехода, установить зрительный контакт с водителем, не начинать движение внезапно и переходить дорогу только в установленных местах. Несовершеннолетним участникам дорожного движения и их родителям дополнительно напомнят о важности соблюдения безопасного маршрута, использования световозвращающих элементов и недопустимости выбегания на дорогу из-за припаркованных автомобилей, остановившегося транспорта и иных объектов, ограничивающих обзор. Госавтоинспекция Южного Административного округа города Москвы обращает внимание, что безопасность на пешеходном переходе обеспечивается не только дорожной инфраструктурой, но и ответственным поведением каждого участника дорожного движения. Водителям необходимо проявлять повышенную осторожность, а пешеходам — быть предсказуемыми, внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения. Госавтоинспекция призывает граждан не пренебрегать мерами безопасности. Взаимное уважение, дисциплина и внимательность на дороге позволяют предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.