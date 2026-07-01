В машинах ГАИ приборы могут выявить разыскиваемые авто

Приборы, установленные в патрульных машинах столичной ГАИ, могут в режиме реального времени выявлять автомобили, находящиеся в розыске. Об этом рассказал старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Антон Порошин.

© ТАСС

"Прибор, который нам помогает с недавнего времени, стационарно установлен в патрульном автомобиле. Это автоматический программный комплекс, который работает в режиме реального времени, с помощью которого мы можем мониторить поток транспорта как в стационарном положении, то есть стоя на посту", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню Государственной инспекции безопасности дорожного движения, который ежегодно отмечается 3 июля.

Порошин отметил, что установленный в патрульной машине прибор идентифицирует в потоке номера транспортных средств.

"Если данный автомобиль внесен в базу оперативного розыска, то незамедлительно поступает информация, мы можем принять меры к задержанию данной машины", - уточнил представитель ГАИ.

Столичная Госавтоинспекция в 2026 году отмечает 90-летие со дня образования.