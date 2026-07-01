Названы самые опасные дороги на Среднем Урале

Самыми аварийными дрогами на Среднем Урале являются ЕКАД, трасса Екатеринбург – Тюмень, отдельные участки дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, а также несколько отрезков Серовского тракта и трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Об этом журналистам сообщил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Дмитрий Кузнецов.

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Он отмечает, что на трассе Екатеринбург – Пермь, которая считается одной из самых проблемных федеральных магистралей в регионе, в последние годы ситуация заметно улучшилась. Этому поспособствовало разделение встречных потоков движения. Трасса Екатеринбург – Тюмень, в свою очередь, станет безопаснее после завершения масштабной реконструкции, пишет ЕАН.

«По мере ввода участков в эксплуатацию проблема постепенно уходит. Планируется, что к 2027 году работы будут полностью завершены», – цитирует издание Кузнецова.

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган ситуация остается сложной на участках на 40-м, 70-м и 80-м километрах, где зафиксирован рост количества аварий. Сейчас там ввели дополнительные ограничения, усилили патрулирование и контроль за наиболее опасными нарушениями.

Повышенная аварийность на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск наблюдается в районе 23-го, 40-го и 50-го километров. В уральской столице самым опасным считается отрезок северо-западного полукольца ЕКАД, где отсутствует разделение встречных потоков движения.

Ранее глава региона Денис Паслер заявлял, что в 2026 году в Свердловской области на ремонт дорог направят более 12 млрд рублей.