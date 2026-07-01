Китайский автогигант ускорит экспансию в Европе

Китайская компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, собирается купить автомобильный завод в одной из страны Европы для ускорения своей экспансии в регионе. Об этом сообщило Reuters.

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Наиболее вероятными кандидатами являются Испания и Франция. Если сделка состоится, то BYD получит вторую европейскую сборочную площадку после Венгрии, где производство должно начаться в IV квартале.

В связи с этим агентство напомнило, что продажи BYD в Европе в прошлом году выросли на 270 процентов, достигнув почти 188 тысяч автомобилей, а за первые пять месяцев этого года увеличились более чем вдвое, превысив 100 тысяч.

В апреле 2026 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке электромобилей впервые превысила 15 процентов. Продажи машин BYD и Chery выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 38 281 штуку.