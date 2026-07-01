Tesla Cybercab без руля и педалей выехали на дороги общего пользования

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в X (Twitter) видеозапись испытаний серийной версии беспилотного автомобиля Tesla Cybercab, не оснащенного рулем и педалями. Тесты, как пишет TechCrunch, проходят в американском Остине (штат Техас), при этом на пассажирском сиденье пока находится сотрудник, контролирующий безопасность.

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Испытания проходят почти через два года после презентации Cybercab, который Tesla позиционирует как полностью автономное роботакси, вызываемое через фирменное мобильное приложение. Около года назад компания также начала тестировать сервис роботакси в Остине с использованием кроссоверов Model Y, часть которых эксплуатировалась с присутствием сотрудников безопасности.

В последние недели Tesla испытывала прототипы Cybercab с рулем и педалями в нескольких городах США, а также разместила сотни таких автомобилей на парковках, что вызвало предположения о скором запуске масштабной сети роботакси.

Как отмечает издание, одним из факторов, способных ускорить запуск Cybercab, может стать инициатива Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), предложившего отказаться от обязательного наличия педалей тормоза в автомобилях, предназначенных исключительно для автоматизированного управления. Документ пока находится на стадии общественного обсуждения, однако ожидается, что его примут до конца года.

Tesla рассчитывает конкурировать с лидером рынка роботакси Waymo за счет собственного производства автомобилей и программного обеспечения, а также использования исключительно камер вместо более сложного набора датчиков, включающего лидары и радары.

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