Honda WR-V предлагают в РФ от 1,2 млн рублей

Новые кроссоверы Honda WR-V предлагаются в РФ с ценами от 1,2 млн рублей.

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На российском рынке появился новый бюджетный вариант из Японии – компактный кроссовер Honda WR-V. Габаритами он сопоставим с Tenet T4, Belgee X50+ или Geely Coolray, а вот цена удивляет: привезти его под заказ предлагают уже от 1 200 000 рублей.

Для сравнения: Geely Coolray, который не так давно вернулся к официальным продажам, стоит сейчас почти 2,9 млн рублей. Belgee X50+ стартует с отметки в 2 319 990 рублей, а петербургский Jeland J6 – от 2 290 000 рублей. Даже калужский Tenet T4 в версиях 2026 года обойдется минимум в 2 169 000 рублей. И уж тем более дороже Honda – LADA Vesta. Седан в обновленном кузове 2026 модельного года продают от 1 581 000 рублей.

За самую низкую цену в 1,2 млн машину предлагают во Владивостоке. Правда, комплектацию продавец не раскрывает, зато на фото заметно: мультимедиа отсутствует, зато присутствуют климат-контроль, кожаный мультируль, эко-кожа на сиденьях, светодиодные фары и литые диски.

В целом, на Дальнем Востоке сейчас висит больше десятка предложений на поставку Honda WR-V. В Тюмени кроссовер готовы привезти за 1 390 000 рублей, в Перми – за 1 420 000, в Хабаровске – за 1 570 000, в Красноярске – за 1,6 млн, а в Новосибирске – за 1 650 000 рублей. Также заказать авто можно в Краснодаре, Омске, Томске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Находке и Самаре.

Цены на варианты «из наличия» уже другие. В Красноярске за готовую к выдаче машину просят 1 790 000 рублей, в Улан-Удэ – 2 160 000, в Краснодаре – 2 275 000, в Кемерово и Старом Осколе – 2 290 000, а в Благовещенске и Чите – уже 2 350 000 рублей.

Столица в этом плане – самый дорогой вариант. Один из немногих WR-V в Москве продают за 2 550 000 рублей. Еще пара машин нашлась в Томске – там на них ценник от 2,7 до 3 млн рублей. Приятный момент: часть этих авто ввезли еще в прошлом году, оформив льготный утильсбор, поэтому покупателям не придется доплачивать сотни тысяч сверху.

Техническая начинка у всех кроссоверов идентичная. Под капотом – 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 121 л. с. (145 Нм) в паре с бесступенчатым вариатором. Привод – исключительно передний, и это не зависит от комплектации.

О конкуренте за эти деньги — LADA Vesta с новым оснащением — «За рулем» ранее рассказывали.