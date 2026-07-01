Panasonic вместо батарей для электромобилей займется ИИ

Panasonic объявила о масштабной смене курса. Компания направит около 30 миллиардов долларов на развитие ИИ-технологий.

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Глава компании Юкио Кусима объясняет это решение тем, что следующие три года «станут решающими для распространения ИИ», и Panasonic хочет быть «готовой к этим переменам».

Panasonic производит аккумуляторы для серверов, электронные компоненты и материалы для плат. Всё это как раз и требуется для современного ИИ.

Компания также перепрофилирует свои заводы, которые раньше выпускали батареи для электромобилей Tesla (из-за снижения спроса часть производств простаивала).

К 2029 году Panasonic рассчитывает довести выручку от ИИ-направления до 1,4 триллиона иен.