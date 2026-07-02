Кроссовер Tata Sierra получил новую начинку и полный привод

Индийская компания Tata Motors запустила в продажу электрическую версию Sierra. Такой паркетник доступен с задним или двухмоторным полным приводом. Предусмотрено два варианта батареи.

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Под именем Tata Sierra в Индии когда-то выпускали рамный трехдверный внедорожник. Но теперь это обычный паркетник с несущим кузовом. Серийный кроссовер с возрожденным названием Sierra дебютировал на родине под конец прошлого года с бензиновыми атмосферником 1.5 Revotron (106 л.с.) и турбочетверкой Hyperion аналогичного объема (160 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 Kryojet (118 л.с.). При этом еще перед премьерой товарного SUV было объявлено о том, что у него появится электроверсия. Так вот теперь в продажу поступил «зеленый» кроссовер Tata Sierra EV.

Внешне от «традиционного» паркетника электрическая модификация слегка отличается оформлением передней части. Под узкой диодной полоской, которая выполняет роль дневных ходовых огней, вместо черной вставки у Tata Sierra EV – гладкая панель в цвет кузова. Кроме того, модернизирован бампер. Электрокроссу положены 18- или 19-дюймовые диски, тогда как для стандартной модели еще предусмотрены 17-дюймовые.

Tata Sierra EV выше углеводородного паркетника: 1750 мм против 1715 мм. Остальные габариты совпадают. Длина – 4340 мм, ширина – 1841 мм, колесная база – 2730 мм. Объем багажника равен 622 литрам, под крышкой капота у Sierra EV есть дополнительный отсек, в зависимости от версии его объем составляет 35 или 55 литров.

Внутри EV-кроссовер повторил «традиционную» Sierra. В «простых» комплектациях в пятиместном салоне установлено табло, состоящее из двух дисплеев: это приборный экран на 10,25 дюйма и тачскрин мультимедиа диагональю 12,3 дюйма. В дорогих исполнениях идет трехэкранная панель (плюс пассажирский дисплей на 12,3 дюйма).

В базе также есть светодиодная оптика, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. А богатые комплектации – это еще панорамная крыша, вентиляция передних кресел, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Электрический кроссовер предложен в трех модификациях. Самая дешевая называется Tata Sierra EV 63, на задней оси такого паркетника установлен электромотор мощностью 238 л.с., этому исполнению положена батарея емкостью 63 кВт*ч, запас хода – 535 км по местному циклу. «Средняя» версия Tata Sierra EV 75 тоже заднеприводная, но ее мотор слабее – 209 л.с. Зато такой кроссовер укомплектован аккумулятором на 75 кВт*ч, дальнобойность – уже 665 км. Топовый паркетник Tata Sierra EV 75 QWD получил двухмоторный полный привод: спереди – 140-сильный двигатель, сзади – 209-сильный. Как следует из названия, полноприводный кроссовер оснащен батареей емкостью 75 кВт*ч, запас хода – 624 км. Отметим, «традиционный» кросс Tata Sierra пока исключительно переднеприводный.

Без учета налогов Tata Sierra EV обойдется в 1 879 000 – 2 648 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,55 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, «углеводородный» паркетник Tata Sierra сейчас стоит от 1 149 000 рупий (около 951 000 рублей).