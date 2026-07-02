Пробка перед Крымским мостом за три часа выросла в 2 раза

В очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось 230 автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. За три часа до этого там находилось 100 машин.

«16:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа. @Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — сообщает канал.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Кроме того, уточняется, что проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.